فيروس كورونا: الجنس والمواعدة في زمن الإغلاق.. تقرير ينقل التجارب الحميمية لـ5 أشخاص حول العالم

2020/04/11 | 19:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سلط تقرير اميركي الضوء على مصير المواعدات بين العشاق في زمن كورونا والإغلاق الوقائي، فيما نقل تجارب واقعية لفتيات وشبان حول العالم.وجاء في التقرير الذي نشرته بي بي سي واطلعت عليه “يس عراق”، إنه “يمارس الناس من الصين إلى بريطانيا إلى إسبانيا إلى الهند التباعد الاجتماعي، وهو عكس ما تفعله عادة، […]

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