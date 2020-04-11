لماذا تجاهلت السلطات تنكيس العلم العراقي حداداً على الجادرجي؟

2020/04/11 | 19:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- يس عراق: أحدثت وفاة كبير المعماريين في العراق رفعة الجادرجي، جدلاً واسعاً في الاوساط الثقافية والرسمية المحلية، بشأن التعامل الرسمي العراقي مع خبر الوفاة.اقرأ ايضاً وفاة المعماري العراقي رفعت الجادرجي وبرزت دعوات عدة لتنكيس العلم العراقي في المنشآت والمؤسسات الرسمية حداداً على الجادرجي، ولما قدمه من منجز معماري برز في عدة مناطق من البلاد، […]

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