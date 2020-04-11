إيطاليا تسجل 619 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/04/11 | 19:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيل 619 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 619 حالة، بينما بلغ هذا المعدل 570 في الإحصائية […]

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