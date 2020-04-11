شابةٌ من عائلة رئيسٍ سوري أسبق تفتح النار على السعودية.. والأمير يردّ بقسوة

2020/04/11 | 19:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، موجة غضب وجدل، عقب نشر حفيدة رئيس سوري سابق، مقطعاً مصوراً، تنتقد فيه السلطات السعودية بسبب الخدمات “المتواضعة” المقدمة للمواطنين خلال الحجر الصحي في الخارج.ووجهت “#لين_الشيشكلي”، حفيدة الرئيس…

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