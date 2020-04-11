بارزاني مهنئاً بعيد القيامة: نأمل بانتهاء الوباء والمآسي

2020/04/11 | 19:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قدم الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم السبت التهنئة إلى المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة عيد القيامة، معبراً عن أمله بأن تكون هذه المناسبة سبباً لانتهاء وباء كورونا والمآسي.

وقال بارزاني في رسالة تهنئة تلقت شفق نيوز نسخة منه، "بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، أوجه أحر التهاني والتبريكات للأخوات والإخوة المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم، وأتمنى لهم الفرح والسعادة.

وأضاف، "في هذه المناسبة، نؤكد على ثقافة التسامح والسلام لشعب كوردستان وعلى ضرورة إستمرار بقاء كوردستان كبلد للتآخي والتعايش بين جميع المكونات القومية والدينية في المنطقة".

وعبر بارزاني، وهو زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني ورئيس إقليم كوردستان السابق، عن أمله بأن "تكون هذه المناسبة سبباً لإنتهاء الوباء والمرض والمآسي، وأن يعم السلام والآمان في المنطقة والعالم أجمع، وأن يحيي الأخوات والإخوة المسيحيين أعيادهم وأفراحهم في ظل السلام والوئام".

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