الصحة تعلن عن 39 إصابة جديدة و51 حالة شفاء وحالتي وفاة بفيروس كورونا (موسع)

2020/04/11 | 19:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلنت الصحة العراقية عن الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراقوجاء في بيان الصحة لهذا اليوم ، "تؤكد الوزارة على استمرار استنفار كافة مؤسساتها وملاكاتها المختلفة لتقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين كما تؤكد على ضرورة التعاون مع منتسبيها والالتزام بتوجيهاتهم.- تؤكد الوزارة على اتباعها اللوائح الصحية العالمية في التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبه باصابتها وحالات الوفاة وفي هذا الصدد حثت منظمة الصحة العالمية على عدم رفع الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار وباء فيروس كورونا قبل الأوان، وأكدت المنظمة أنه لا توجد توصيات شاملة للدول والمناطق فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار الفيروس، وأن احد أهم الجوانب هو عدم التخلي عن الإجراءات قبل الأوان حتى لا تحدث انتكاسة مجددا"- تؤكد الوزارة على ضرورة تطبيق جميع الاوامر والتوجيهات الصادرة والتي من شأنها احتواء الاصابات ومنع تفشي المرض ومن أهمها ضرورة الالتزام بحظر التجوال وقواعد الوقاية الشخصية والمجتمعية كما تؤكد الوزارة على محاسبة كافة المخالفين ووفق القانون.- تم فحص ١٧٣١ نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال ٢٤ ساعة الماضية.وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة: ٣٣٨٨٩عدد الإصابات التي سجلت في مختبراتنا لهذا اليوم : ٣٩ اصابة موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة ٨بغداد/ الكرخ ١مدينة الطب ٣النجف الأشرف ٢السليمانية ١كربلاء ٢البصرة ٩واسط ٣المثنى ٢ ذي قار ٣كركوك.٥الوفيات : حالتين ( حالة واحدة في بغداد / الكرخ وحالة في السليمانية)الشفاء: ٥١ حالة، وكما يلي:بغداد/ الكرخ ٣النجف ١٦اربيل ١١البصرة ٥المثنى ١١نينوى.٤ بابل.١مجموع الأصابات : ١٣١٨مجموع الوفيات: ٧٢مجموع حالات الشفاء: ٦٠١

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