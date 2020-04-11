كورونا.. صحة الكرخ تعلن عن الموقف الوبائي لهذا اليوم

2020/04/11 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت دائرة صحة الكرخ، السبت (11 نيسان 2020)، الموقف الوبائي لهذا اليوم في جانب الكرخ من محافظة بغداد.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " عدد الاصابات اليوم بلغ واحدة وفقط وعدد الاصابات التراكمي بلغ 60 حالة، فيما بلغ عدد حالات المشبته بهم التراكمي 796".

اما حالات الوفاة، فقد بلغت بحسب البيان "4 حالة، بينما سجلت 33 حالة شفاء تراكمية".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة، تراجعا جديدا بعدد الاصابات بفيروس كورونا، فيما كشفت عن تسجيل وفاتين بعد يوم من تسجيل 47 اصابة بالفيروس.

وذكرت الوزارة في بيان أنها فحصت "1731 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، خلال 24 ساعة الماضية"، مبينا أن "المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة، يكون 33889".

واشارت الى أن "عدد الإصابات التي سجلت في مختبراتنا لهذا اليوم 39 اصابة موزعة كالتالي (بغداد/الرصافة 8، بغداد/ الكرخ 1، مدينة الطب 3، النجف الأشرف 2، السليمانية 1، كربلاء 2، البصرة 9، واسط 3، المثنى 2، ذي قار 3، كركوك 5".

ولفتت الى أن "الوفيات لحالتين (حالة واحدة في بغداد / الكرخ وحالة في السليمانية)".

وبشان حالات التعافي من الفيروس، اشارت الوزارة الى أنها "51 حالة، توزعت كالتالي: (بغداد/ الكرخ 3، النجف 16، اربيل 11، البصرة 5، المثنى 11، نينوى 4، بابل 1".

وذكرت أن "مجموع الإصابات، بلغ 1318، ومجموع الوفيات: 72، ومجموع حالات الشفاء: 601".

وأكدت الوزارة "استمرار استنفار مؤسساتها وملاكاتها المختلفة لتقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين"، مشددة على "ضرورة التعاون مع منتسبيها والالتزام بتوجيهاتهم".

وشددت الوزارة على "ضرورة تطبيق جميع الاوامر والتوجيهات الصادرة والتي من شأنها احتواء الاصابات ومنع تفشي المرض ومن أهمها ضرورة الالتزام بحظر التجوال وقواعد الوقاية الشخصية والمجتمعية"، مؤكدة "على محاسبة كافة المخالفين ووفق القانون".

وفيما نبهت على اتباعها "اللوائح الصحية العالمية في التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبه باصابتها وحالات الوفاة"، لفتت الى أن "منظمة الصحة العالمية حثت على عدم رفع الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار وباء فيروس كورونا قبل الأوان، وأكدت المنظمة أنه لا توجد توصيات شاملة للدول والمناطق فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار الفيروس، وأن احد أهم الجوانب هو عدم التخلي عن الإجراءات قبل الأوان حتى لا تحدث انتكاسة مجددا".

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