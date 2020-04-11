بالوثائق: الدفاع تخسر دعوى قضائية امام هيأة تحكيم لبنانية بقيمة 15.8 مليون دولار

2020/04/11 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

حصلت بغداد على وثائق تضمنت امراً من وزير الدفاع، نجاح الشمري، باحالة قضية إلى هيأة النزاهة ط...





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