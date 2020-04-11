الصحة العراقية تعلن عن تراجع جديد بعدد الاصابات بكورونا وتكشف عن تسجيل وفاتين

2020/04/11 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، السبت، تراجعا جديدا بعدد الاصابات بفيروس كورونا، فيما كشفت عن تسجيل وفاتين بعد يوم من تسجيل 47 اصابة بالفيروس.

وذكرت الوزارة في بيان أنها فحصت "1731 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، خلال 24 ساعة الماضية"، مبينا أن "المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة، يكون 33889".

واشارت الى أن "عدد الإصابات التي سجلت في مختبراتنا لهذا اليوم 39 اصابة موزعة كالتالي (بغداد/الرصافة 8، بغداد/ الكرخ 1، مدينة الطب 3، النجف الأشرف 2، السليمانية 1، كربلاء 2، البصرة 9، واسط 3، المثنى 2، ذي قار 3، كركوك 5".

ولفتت الى أن "الوفيات لحالتين (حالة واحدة في بغداد / الكرخ وحالة في السليمانية)".

وبشان حالات التعافي من الفيروس، اشارت الوزارة الى أنها "51 حالة، توزعت كالتالي: (بغداد/ الكرخ 3، النجف 16، اربيل 11، البصرة 5، المثنى 11، نينوى 4، بابل 1".

وذكرت أن "مجموع الإصابات، بلغ 1318، ومجموع الوفيات: 72، ومجموع حالات الشفاء: 601".

وأكدت الوزارة "استمرار استنفار مؤسساتها وملاكاتها المختلفة لتقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين"، مشددة على "ضرورة التعاون مع منتسبيها والالتزام بتوجيهاتهم".

وشددت الوزارة على "ضرورة تطبيق جميع الاوامر والتوجيهات الصادرة والتي من شأنها احتواء الاصابات ومنع تفشي المرض ومن أهمها ضرورة الالتزام بحظر التجوال وقواعد الوقاية الشخصية والمجتمعية"، مؤكدة "على محاسبة كافة المخالفين ووفق القانون".

وفيما نبهت على اتباعها "اللوائح الصحية العالمية في التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبه باصابتها وحالات الوفاة"، لفتت الى أن "منظمة الصحة العالمية حثت على عدم رفع الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار وباء فيروس كورونا قبل الأوان، وأكدت المنظمة أنه لا توجد توصيات شاملة للدول والمناطق فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار الفيروس، وأن احد أهم الجوانب هو عدم التخلي عن الإجراءات قبل الأوان حتى لا تحدث انتكاسة مجددا".

بغداد اليوم-البصرة

كشف مسؤول متابعة توجيهات رئيس خلية الأزمة، في محافظة البصرة، حكيم المياحي، السبت، عن حجر أكثر من 20 ملامسا لمصابين بفيروس كورونا بقضاء المدينة شمالي البصرة الذي سجل اعلى معدلات الاصابة في الاونة الاخيرة.

وقال المياحي لـ (بغدا

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، السبت (11 نيسان 2020)، تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ماضية دون تسجيل اصابات جديدة، فيما اعلنت محافظة واسط تسجيل 3 اصابات جديدة في المحافظة.

وقالت صحة الإقليم في بيان تلقته

بغداد اليوم-بغداد

باشر المختصون في وزارة الصحة العراقية، باعتماد تجربة جديدة غير مسبوقة في البلاد، لعلاج فيروس كورونا، تم اعتمادها بعدد قليل من الدول، تقوم على نقل بلازما شخص تعافى من الفيروس، الذي يضم أجساما مضادة للفيروس، إلى مرضى يعانون من الفي

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