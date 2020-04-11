صحة ميسان: 70% من احياء المحافظة شملت بالمسح الميداني المبكر للكشف عن كورونا

2020/04/11 | 20:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت دائرة صحة ميسان، اليوم السبت، عن وصول فرقها الى مناطق وأحياء المحافظة بنسبة ٧٥ %، ضمن حملة المسح الميداني للكشف المبكر عن فايروس كورونا وفحص المواطنين في منازلهم.

وقال مدير عام الدائرة علي العلاق في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "عدد الفرق (١٢٠) ، تعمل على مسح المناطق والأحياء وضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس حيث تم استهداف ( ٣٢ ألف ) عائلة منذ بداية الحملة".

واضاف أن "الفرق ملئت ( ٥٠٠٠ ) استمارة للحالات الخاصة مع تحديد ( ٤٠ ) حالة مشكوك فيها وظهرت فيما بعد نتائجها سلبية، وان المحافظة خالية من أي إصابة حتى الآن".

وبين ان "الهدف من الحملة للكشف عن الاصابات والمشتبه بهم واحالتها الى المستشفى التخصصي لاجراء الفحوصات واخذ المشورة الطبية والعلاج"، موضحاً انها "تشمل التوعية الصحية للعوائل ضد المرض وبامكان المواطن الاستفسار الكامل عن الفايروس وطرق الوقاية فضلاً عن تعفير وتعقيم دور المواطنين لافتاً ، الى المبادرة كانت الاولى على مستوى العراق".

وأكد ان "المستشفيات في ميسان تعمل بشكل طبيعي وتستقبل الحالات الطارئة الخاصة بالمواطنين يوميا"، نافياً "توقفها أو عملها بشكل جزئي".

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