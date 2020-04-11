وزير النقل يستعرض اجراءات اعادة العراقيين من الخارج في اتصال مع عبد المهدي

2020/04/11 | 20:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استعرض وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم السبت، اجراءات الوزارة في نقل العراقيين من الخارج، في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "لعيبي تلقى اتصالا هاتفيا من قبل رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عادل عبد المهدي، استعرض فيه إجراءات وزارة النقل الخاصة بتسيير طائرات الخطوط الجوية العراقية لاعادة العراقيين من الخارج واطلاعه على جدول الرحلات وأوقاتها".

وبين لعيبي، بحسب البيان أن "رئيس الوزراء أكد خلال مكالمته، ان للعراقيين العالقين في الخارج حقآ على الحكومة ومؤسساتها لتسهيل إعادتهم"، داعيآ الى "طمأنة جميع الرعايا العراقيين في الدول الأوربية بجدية إجراءاتنا، من خلال إجراء المخاطبات اللازمة لاستحصال الموافقات الخاصة باجلائهم عبر رحلات تسيرهم لغايات انسانية وليست تجارية، ووجه سيادته بإيلاء عملية إعادتهم إلى ارض الوطن أهمية كبيرة واستنفار الجهود لاكمال تسير الرحلات كافة مع توفير الخدمات المطلوبة".

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