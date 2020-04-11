2020/04/11 | 20:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية تتحدث عن تقارير "مقلقة" بشأن كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/11 | 20:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تتحدث عن تقارير "مقلقة" بشأن كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تتحدث عن تقارير "مقلقة" بشأن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).