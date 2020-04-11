ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجوم العالم في الميركاتو الصيفي

2020/04/11 | 20:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتكثف إدارة نادي ريال مدريد الإسباني جهودها في الفترة الأخيرة لترتيب أولوياتها في سوق الانتقالات المقبل، من أجل التحرك سريعا فور تحديد موعدا لفتح الميركاتو.صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية ألقت الضوء على خطة نادي العاصمة الإسبانية قبل بدء فترة الانتقالات المقبلة، والذي رصد عدة أهداف، يأمل في ضمها.حراسة المرمىبات الحارس البلجيكي تيبو كورتوا غير قابل للمس، وذلك بعد بزوغ نجمه مع الفريق في موسمه الثاني، بعدما عانى من انتقادات بالغة العام الماضي ،ومع ذلك، فإن النادي سيتحرك لتأمين الحارس البديل، عقب انتهاء فترة إعارة الفرنسي ألفونس أريولا من باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ،وبات الريال أمام خيارين، إما التعاقد مع أريولا بشكل نهائي وإما الاعتماد على الحارس الأوكراني الشاب أندري لونين، المعار إلى أوفيدو الإسباني.خط الدفاعأبلغ زيدان إدارة الريال بضرورة إعادة الظهير المغربي أشرف حكيمي إلى الفريق، دون التفريط في خدماته، وذلك بعد انتهاء إعارته إلى بروسيا دورتموند الألماني بنهاية الموسم ،وحال الإبقاء على حكيمي لمنافسة الإسباني داني كارباخال، فإن ذلك يعني الرحيل الوشيك لألفارو أودريوزولا، المعار حاليا إلى بايرن ميونيخ الألمان.ويستهدف زيدان التعاقد مع مدافع جديد، والمفاضلة حاليا بين مواطنه دايوت أوباميكانو، لاعب لايبزيغ الألماني، أو ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس الإيطالي.خط الوسطيرغب المدرب الفرنسي أيضا في جلب بديل للاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، بعدما تخلى في وقت سابق عن الإسباني ماركوس يورينتي لصالح أتلتيكو مدريد ، وبات إدواردو كامافينجا، لاعب وسط رين الفرنسي، المرشح الأبرز للقدوم إلى مدريد، رغم بلوغه 17 عاما فقط.كامافينجا تم تصعيده للفريق الأول لرين في العام الماضي، وخطف الأضواء، بمستوياته الرائعة على الصعيد الدفاعي والهجومي، علما أنه أصغر لاعب يشارك في تاريخ النادي الفرنسي عن عمر 16 عاما و4 أشهر، وذلك خلال مواجهة أنجيه بالدوري المحلي.ولا يعد كامافينجا الوحيد ضمن خطط زيدان، لدعم خط الوسط في الميركاتو المقبل، إذ يضع المدرب الفرنسي في حساباته، أيضا مواطنه الآخر بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي، ليبقى خيارا لديه، حال وجود فرصة لضمه هذا الصيف.فضلا عن ذلك، فإن هناك احتمالية لعودة النرويجي مارتن أوديغارد إلى الريال، رغم بقاء عام آخر على انتهاء إعارته إلى ريال سوسييداد الإسباني، لكن عودته قد تهدد استمرار الكرواتي لوكا مودريتش في اللعب أساسيا.خط الهجوميبقى العثور على مهاجم يعوض النادي عن رحيل هدافه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل عامين صوب يوفنتوس الإيطالي، هو المعضلة الأكبر في الوقت الراهن، لا سيما في ظل تراجع المعدل التهديفي للفريق في آخر موسمين.ولم يستطع الوافد الجديد، الصربي لوكا يوفيتش، إقناع زيدان بقدرته على اللعب أساسيا على حساب الفرنسي كريم بنزيمة، ليفكر الريال في البحث عن مهاجم آخر هذا الصيف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجوم العالم في الميركاتو الصيفي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجوم العالم في الميركاتو الصيفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).