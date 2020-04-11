مبعوثو الأمم المتحدة في العراق ودولاً عربية يناشدون لحشد الجهود ضد كورونا

2020/04/11 | 20:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأطلق مبعوثو الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في العراق وثلاث دول عربية، اليوم السبت، نداء إنسانيا مشتركا لوقف الأعمال العدائية، وحشد الجهود المواجهة تفشي فيروس كورونا.النداء أطلقه مبعوثو غوتيريش، "في العراق جينين بلاسخارت، وفي سوريا جير بيدرسون، ولبنان يان كوبيش، واليمن مارتن غريفيث".ودعا المبعوثون الأربعة جميع الأطراف المعنية إلى "المشاركة دون شروط مسبقة في التفاوض على وقف فوري للأعمال العدائية المستمرة، والتوصل إلى حلول طويلة الأمد للصراعات المستمرة في جميع أنحاء المنطقة".وقالوا في النداء، إنه "في 23 آذار الماضي، أطلق غوتيريش نداء لوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم، وحث جميع الأطراف المتحاربة على ترك الأعمال العدائية، لكن لا يزال هناك المزيد لترجمة هذه الكلمات إلى أفعال".وأضافوا: "كثير من الناس عانوا في الشرق الأوسط من الصراعات والحرمان لفترة طويلة جدا، وتتفاقم معاناتهم الآن بسبب أزمة كورونا، وآثارها المحتملة على المدى الطويل في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي".وناشد المبعوثون جميع الأطراف بـ"ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتخفيف حدة التوترات، والعمل على حل الخلافات من خلال الحوار والوسائل السلمية".كما طالبوا بـ"ضرورة الاهتمام بمحنة المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، والإفراج الإنساني عنهم، وضمان توفير رعاية طبية كافية، وتدابير وقائية في جميع أماكن الاحتجاز".وتعاني الدول العربية الأربع، صراعات وأزمات معيشية واقتصادية تهدد بزيادة حدة تفشي كورونا.

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