الدنمارك تقرر إعادة فتح المدارس

2020/04/11 | 20:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الدنمارك إعادة فتح المدارس ومراكز الحضانة، الأربعاء المقبل، بعد انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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