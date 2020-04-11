إيطاليا.. وفيات كورونا تقترب من 20 ألفاً

2020/04/11 | 20:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفع عدد وفيات كوفيد-19 يوم السبت بتسجيل 619 وفاة جديدة مقارنة بتسجيل 570 في اليوم السابق كما زاد عدد المصابين بالمرض بتسجيل 4696 حالة جديدة بعد أن كان العدد في اليوم السابق 3951.

ويشكل عدد الوفيات اليومي الأحدث أكبر عدد في يوم منذ السادس من أبريل نيسان أما الزيادة في عدد الإصابات فهي الأكبر منذ الرابع من أبريل نيسان، وفق رويترز.

وتراجعت الأرقام عن ذروة وصلت إليها في أواخر مارس آذار لكن الأعداد اليومية لا تتراجع باستمرار مثلما كان يأمل الإيطاليون القابعون تحت إجراءات عزل مشددة منذ شهر.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات في إيطاليا منذ ظهرت أول حالة هناك في 21 فبراير شباط إلى 19468 وفقا لبيانات وكالة الحماية المدنية التي أضافت أن عدد الحالات المؤكدة المسجلة وصل إلى 152271.

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