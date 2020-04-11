وثيقة.. التعليم العالي تصدر توضيحاً بشأن التقدم للدراسات العليا

2020/04/11 | 20:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، تواريخ التقديم والامتحان التنافسي وصدور الاوامر الجامعية لطلبة الدراسات العليا للعام الدراسي المقبل 2020 ـ 2021.

وجاء في بيان للوزارة تلقت "شفق نيوز" نسخة منه، ان التقديم الالكتروني للدراسات العليا للعام الدراسي 2020 / 2021 سيكون بتاريخ 28 حزيران 2020 ولغاية 30 تموز 2020 بدلا من تاريخ 20 نيسان 2020.

وأضاف بيان الوزارة انه يجري مراعاة أمور عدة منها الإبقاء على احتساب سقف عمر المتقدم للدراسات حتى 20 نيسان 2020 وان تتولى الكليات مطابقة بيانات المتقدمين مع البيانات الالكترونية في اثناء التقديم الالكتروني لغاية 16 آب 2020 من قبل مخول الكلية.

وتابع ان من الأمور الأخرى ان يكون موعد الامتحان التنافسي بتاريخ 1/9/ 2020 ويجري اعلان القبول الاولي بموعد أقصاه 11/9/ 2020 مع منح ثلاثة أيام للنظر في الاعتراضات المقدمة من المتقدمين للدراسات العليا، منوها على ان اصدار الأوامر الجامعية بالمقبولين سيكون بتاريخ 18/9/2020 اما المباشرة بالدراسة في الفصل الدراسي الأول فستكون بتاريخ 25/9/2020.

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