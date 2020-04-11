رانيا يوسف تشعل انستغرام بصورة رفقة “حبيبها”!

2020/04/11 | 20:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها، بصورة جديدة في أحدث ظهور لها برفقة “حبيبها”، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.وظهرت رانيا يوسف خلال الصور وهي تقود الدراجة، ممسكة في يدها كلبها الاليف، وعلقت رانيا على الصورة قائلة:” الكلب هو الشيء الوحيد على الأرض الذي يحبك أكثر مما تحب […]

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