العراق يعلن تسجيل 39 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/04/11 | 20:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.واكدت وزارة الصحة والبيئة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… على استمرار استنفار كافة مؤسساتها وملاكاتها المختلفة لتقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين كما تؤكد على ضرورة التعاون مع منتسبيها والالتزام بتوجيهاتهم.واضافت ان الوزارة على اتباعها اللوائح الصحية العالمية في التعامل مع الحالات […]

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