وزير الحرب الامريكي يصل قاعدة عين الاسد في زيارة مفاجئة

2020/04/11 | 20:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الحرب الامريكي الى قاعدة عين الاسد في العراق في زيارة مفاجئة وغير معلنة.

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