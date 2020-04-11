تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا في العراق

2020/04/11 | 20:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة شفاء من الفيروس....

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