مطالبات نيابية للتربية بمنح المحافظات التي شهدت تظاهرات صلاحيات إجراء اختبارات للمراحل المنتهية

2020/04/11 | 20:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد طالب النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي المحمداوي، اليوم السبت، وزارة التربية بمنح صلاحيات إلى المحافظات التي شهدت تظاهرات مؤخراً في وضع اختبارات المراحل المنتهية.وذكر المحمداوي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، انه “يطالب وزارة التربية بمنح صلاحيات إلى المحافظات التي شهدت تظاهرات مؤخراً بوضع اختبارات المراحل المنتهية نتيجة للتعطيل […]

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