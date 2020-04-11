2020/04/11 | 20:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن نادي “بوردينوني” الإيطالي أحد أندية الدرجة B اليوم السبت، إصابة رئيسه ماورو لوفيسا بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس ناد إيطالي يعلن إصابته بفيروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس ناد إيطالي يعلن إصابته بفيروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).