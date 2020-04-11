2020/04/11 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

وضع نادي ريال مدريد خطة جديدة للتعاقد مع الموهبة النرويجية الصاعدة بقوة إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

ويعتبر هالاند أحد الأهداف الرئيسية لريال مدريد في الموسم المقبل، ومع عدم القدرة على حسم صفقة مبابي، لذا أصبح المهاجم النرويجي الهدف الأول للميرينجي.

وانتقل هالاند إلى دورتموند في كانون الثاني الماضي مقابل 20 مليون يورو، لكنه يملك بنداً في عقده يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو، وقد يتم بيعه بمبلغ أقل بسبب انخفاض الأسعار في السوق نتيجة للأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.



حسبما أشارت صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد سيوقع مع هالاند، عندما يوفر له مكاناً في الفريق، ومع وجود 3 مهاجمين، كريم بنزيما ولوكا يوفيتش وماريانو دياز.



يضمن بنزيما فقط مكانه في خطط زيدان ووافق النادي على تجديد تعاقده حتى 2022.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يقدر سعر بيع لوكا يوفيتش بـ 50 مليون يورو، وماريانو دياز بـ 25 مليون يورو، وسينفق الـ 75 مليون من بيع الثنائي في التعاقد مع هالاند.

بغداد اليوم/ متابعة

كشف ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال الإنجليزي، عن نقله لمرض فيروس كورونا المستجد "COVID 19" إلى بنات أخيه.

وكان أرتيتا قد أصيب بفيروس كورونا القاتل في شهر مارس الماضى، وإضطر إلى العزلة الذاتية، وقد تعافى هو وأف

بغداد اليوم/ متابعة

يقترب يوفنتوس من استدعاء لاعبيه للعودة إلى إيطاليا خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستعداد لاحتمالية استئناف التدريبات في بداية شهر مايس المقبل.

ونشر موقع كالتشيو ميركاتو أن لاعب نادي يوفنتوس، البرازيلي دوغلاس كوستا، هو "

بغداد اليوم/ متابعة

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن الخسائر المالية التي ستلحق بريال مدريد بسبب إلغاء بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية التي كان مقرراً إقامتها قبل انطلاق الموسم القادم.

وتم الإعلان بشكل رسمي يوم أمس الجمعة عن إلغاء بطولة الكأس الدو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ريال مدريد يخطط لبيع ثنائي هجومه من أجل هالاند) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ريال مدريد يخطط لبيع ثنائي هجومه من أجل هالاند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).