تراجع عدد الاصابات بكورونا يشجع محافظ مدينة عراقية على وضع شرط وحيد لرفع حظر التجوال

2020/04/11 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاء

بعد تسجيل عدد اصابات متدنٍ منذ ايام ، وضع محافظ مدينة عراقية سجلت 6 اصابات بكورونا باخر 3 ايام شرطاً وحيداً لرفع حظر التجوال الشامل.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي الذي سجلت محافظته اليوم حالتي اصابة وامس الجمعة 3 حالات والخميس حالة وحيدة على صفحته بموقع فيس بوك "ستعود الحياة الى طبيعتها ونرفع حظر التجوال بشرط ان يلتزم المواطنون منازلهم والذي يسهم كثيرا بعدم حدوث اصابات جديدة".

وسجلت كربلاء 17 حالة شفاء تام يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وبلغ اجمالي حالات الاصابة في كربلاء وفق بيان صادر عن صحتها اليوم ( 81 ) حالة ، بضمنها ( 6 ) حالات وفاة ، فضلاً عن تسجيل 48 حالات شفاء .

وأعلنت وزارة الصحة، السبت، تراجعا جديدا بعدد الاصابات بفيروس كورونا، فيما كشفت عن تسجيل وفاتين بعد يوم من تسجيل 47 اصابة بالفيروس.

وذكرت الوزارة في بيان أنها فحصت "1731 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، خلال 24 ساعة الماضية"، مبينا أن "المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة، يكون 33889".

واشارت الى أن "عدد الإصابات التي سجلت في مختبراتنا لهذا اليوم 39 اصابة موزعة كالتالي (بغداد/الرصافة 8، بغداد/ الكرخ 1، مدينة الطب 3، النجف الأشرف 2، السليمانية 1، كربلاء 2، البصرة 9، واسط 3، المثنى 2، ذي قار 3، كركوك 5".

ولفتت الى أن "الوفيات لحالتين (حالة واحدة في بغداد / الكرخ وحالة في السليمانية)".

وبشان حالات التعافي من الفيروس، اشارت الوزارة الى أنها "51 حالة، توزعت كالتالي: (بغداد/ الكرخ 3، النجف 16، اربيل 11، البصرة 5، المثنى 11، نينوى 4، بابل 1".

وذكرت أن "مجموع الإصابات، بلغ 1318، ومجموع الوفيات: 72، ومجموع حالات الشفاء: 601".

وأكدت الوزارة "استمرار استنفار مؤسساتها وملاكاتها المختلفة لتقديم الخدمات الصحية لكافة المواطنين"، مشددة على "ضرورة التعاون مع منتسبيها والالتزام بتوجيهاتهم".

وشددت الوزارة على "ضرورة تطبيق جميع الاوامر والتوجيهات الصادرة والتي من شأنها احتواء الاصابات ومنع تفشي المرض ومن أهمها ضرورة الالتزام بحظر التجوال وقواعد الوقاية الشخصية والمجتمعية"، مؤكدة "على محاسبة كافة المخالفين ووفق القانون".

وفيما نبهت على اتباعها "اللوائح الصحية العالمية في التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبه باصابتها وحالات الوفاة"، لفتت الى أن "منظمة الصحة العالمية حثت على عدم رفع الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار وباء فيروس كورونا قبل الأوان، وأكدت المنظمة أنه لا توجد توصيات شاملة للدول والمناطق فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار الفيروس، وأن احد أهم الجوانب هو عدم التخلي عن الإجراءات قبل الأوان حتى لا تحدث انتكاسة مجددا".

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