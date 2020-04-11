عاجل: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 93790

2020/04/11 | 21:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 353 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 8943، وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 93790.

ويذكر أن قال مسؤولون في مجال الصحة العامة بمنطقة جراند إيست الفرتسية الواقعة قرب حدود فرنسا مع ألمانيا وسويسرا ولوكسمبورج، إن من السابق لأوانه إعلان انتهاء أزمة انتشار كورونا، ولكنهم يعتقدون أن البلاد تجاوزت ذروة الوباء.

فيما ولاحظ مارك نويزيت، رئيس فريق الحالات العاجلة في خدمة الإسعاف بمدينة مولوز بشرق فرنسا، الذي كان في قلب عاصفة فيروس كورونا، حدوث تغي

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