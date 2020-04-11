خلية الازمة في ديالى تعلن سلامة 14 حالة اشتباه بكورونا

2020/04/11 | 21:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الازمة، اليوم السبت، عن سلامة 14 حالة اشتباه بكورونا.

وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "موقف كورونا من صحة ديالى، هو اليوم كنا بانتظار نتائج ١٤ تحليلا لحالات مشتبه بها وجميعها سالبة".

واضافت "ننتظر ٤ نماذج لم تردنا لغاية الان".

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