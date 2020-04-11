مدينة الطب تعلن شفاء 6 مصابين من فيروس كورونا

2020/04/11 | 21:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مدينة الطب، اليوم السبت، عن شفاء 6 مصابين من فيروس كورونا.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم شفاء ٦ مصابين من فيروس كورونا، وبهذا يصبح عدد المتعافين داخل مدينة الطب ٤١ مصاب".

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