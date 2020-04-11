2020/04/11 | 21:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت وثائق، عن خسارة وزارة الدفاع لـ15 مليون دولار امام هيئة تحيكم لبنانية، بسبب اهمال ضباط وموظف حقوقي، أحيلوا الى هيئة النزاهة بأمر الوزير.

وبحسب الوثائق التي حصلت "الغد برس" عليها، وهي موجهة الى دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، تضمنت طلبا بالتحقيق مع ضباط وموظف حكومي على خلفية دعوى قضائية من شركات "كابيتل" اللبنانية ضد الوزارة التي خسرت بسببها اكثر من 15 مليون دولار، وذلك بسبب اهمال الضباط، وعدم تفاديهم الخسائر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. الدفاع تخسر 15 مليون دولار لشركة لبنانية بسبب اهمال ضباط وموظف حقوقي ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. الدفاع تخسر 15 مليون دولار لشركة لبنانية بسبب اهمال ضباط وموظف حقوقي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).