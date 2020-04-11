مغردون يهاجمون الحكيم بسبب

2020/04/11 | 21:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادابدى مغردون عراقيون، مساء اليوم السبت، امتعاضهم من تغريدة وزير الخارجية محمد علي الحكيم بشأن عدم جواز تنكيس العلم العراقي قانونياً تحت أي ظرف كان، لاحتوائه على "لفظ الجلالة".وتابعت "كلكامش برس" عددا من التغريدات عبر موقع "تويتر" والتي رد فيها الناشطون والمغردون على تغريدة الحكيم.حيث ذكر الناشط حسام المالكي في تغريدته قائلاً "الله يرفع بافعال.وليس بالاقوال يعني لمن تحاسبون قتلة متظاهرين.تساعدون العراقيين بالخارج والداخل.تحققون مصلحه الشعب.تكافل اجتماعي.هذا يحبه الله سبحانه وتعالى".بينما كتبت الناشطة "عشتار" قائلة "اي قانون يشير انه لا يمكن تنكيس العلم العراقي تحت اي ظرف لإنه يحمل لفظ الجلالة، ممكن ان تزودنا بنص هذا القانون؟".واضافت "وإذا صح كلامك هل هذا يعني ان تنكيس علم داعش الذي يحمل لفظ الجلالة كان تجاوز قانوني؟!".واوضحت "ولماذا أصلا تضعون رموزا دينه على علم بلد متعدد الأديان والقوميات!".

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