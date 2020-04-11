صحة كربلاء: 81 حالة اجمالي الاصابات في المحافظة

2020/04/11 | 21:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة صحة كربلاء، مساء اليوم السبت، عن اجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا حيث بلغ 81 إصابة مؤكدة.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تم تسجيل إصابتين جديدتين اليوم بفيروس كورونا بعد التأكد منها مختبرياً، وهما ملامسين لمصابين راقدين في الحجر الصحي".وأضافت "ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المحافظة الى 81 حالة"، مشيرة الى ان "حالات الشفاء بلغت 48 حالة، منذ تسجيل اول حالة لغاية الان".وأكدت الدائرة ان "الحالات المُتبقية موجودة في ردهة الحُمَيات وعددها 27 حالة".وكانت وزارة الصحة والبيئة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، في إحصائيتها اليومية عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في محافظة كربلاء.

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