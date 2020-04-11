بالصور.. محارب كورونا الصغير يبتسم مشغولاً بألعابه داخل الحجر الصحي

2020/04/11 | 21:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء العراقية (واع) من داخل الحجر الصحي في الرصافة، لطفل يقدر أنه من أصغر المصابين بفيروس كورونا.

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