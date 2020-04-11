اصابة أول مراسل صحفي بكورونا في اقليم كوردستان ويوجه طلبا عبر شفق نيوز

2020/04/11 | 21:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الصحفي هريم قادر يوم السبت إن الفحوصات أكدت إصابته بفيروس كورونا ليكون أول صحفي يصيبه الوباء في إقليم كوردستان.

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