2020/04/11 | 21:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، الجمعة، بتسهيل إجراءات إعادة العراقيين من الخارج....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبد المهدي يوجه بتسهيل إجراءات إعادة العراقيين من الخارج ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد المهدي يوجه بتسهيل إجراءات إعادة العراقيين من الخارج ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).