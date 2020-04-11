2020/04/11 | 21:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة .. وزير الدفاع يسحب صلاحيات ضباط كبار بعد احالتهم لهيئة النزاهة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/11 | 21:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. وزير الدفاع يسحب صلاحيات ضباط كبار بعد احالتهم لهيئة النزاهة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. وزير الدفاع يسحب صلاحيات ضباط كبار بعد احالتهم لهيئة النزاهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).