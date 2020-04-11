في زيارة غير معلنة.. نائب ترامب ووزير دفاعه يصلان قاعدة عسكرية بالعراق

2020/04/11 | 21:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر أمني عراقي بوصول نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع مارك اسبر مساء السبت إلى قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار في زيارة غير معلنة.

وقال المصدر في تصريح خاص لشفق نيوز، إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وصل عصر اليوم إلى قاعدة عين الأسد الجوية، فيما وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر لاحقاً مع غروب الشمس.

وأضاف المصدر أن زيارة بنس وإسبر تأتي من أجل الاطلاع على عملية نصب وتفعيل منظومة باتريوت الدفاعية ولتفقد قوات بلادهما والتحالف الدولي.

ولم يتضح على الفور فيما إذا كان المسؤولان الأمريكيان سيلتقيان مع مسؤولي العراق.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد أفادت، السبت، بتفعيل أنظمة باتريوت الدفاعية في العراق لحماية القوات الأمريكية بالقواعد التي تعرضت لهجمات سابقا أودت بحياة جنود من قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر مطلع العام الحالي أن الولايات المتحدة تعمل مع العراق لنشر منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" بعد الضربة الإيرانية على القواعد العسكرية العراقية التي تتمركز فيها القوات الأمريكية.

ولدى الولايات المتحدة نحو 5 آلاف جندي في العراق لتدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن العراقية في قتالها ضد الجماعات المتطرفة مثل تنظيم داعش، وتوفير الحماية لتلك القوات.

وتتكون أنظمة باتريوت من رادارات فائقة التطور وصواريخ اعتراض قادرة على تدمير صاروخ باليستي خلال تحليقه.

وقال مسؤول أمريكي في وقت سابق إن بطاريتين وصلتا إلى قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار، وقاعدة حرير في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان العراق، مضيفا أن بطاريتين أخريين لا تزالان في الكويت في انتظار نقلهما إلى العراق.

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