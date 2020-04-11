2020/04/11 | 21:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة كردستان تصدر بياناً بشأن تقارير تحدثت عن تسلم الاسايش شخصاً لإيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/11 | 21:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة كردستان تصدر بياناً بشأن تقارير تحدثت عن تسلم الاسايش شخصاً لإيران) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة كردستان تصدر بياناً بشأن تقارير تحدثت عن تسلم الاسايش شخصاً لإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).