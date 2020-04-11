مبعوثو الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط يوجهون نداء لوقف اطلاق النار

2020/04/11 | 21:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعا مبعوثو الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط الى وقف اطلاق النار وحل الخلافات بواسطة الحوار وقال المبعوثون في نداء وجهوه اليوم ، في 23 آذار، أطلق الأمين العام نداء الى وقف فوري لإطلاق النار في جميع انحاء العالم، وحث جميع الأطراف المتحاربة على ترك الأعمال العدائية، ووضع مشاعرعدم الثقة والعداوة جانباً، وإسكات بنادقهم.[…]

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