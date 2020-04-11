ذي قار: مصرف الرافدين يرفع نسبة العمل فيه الى 20% لاداء الاعمال المصرفية

2020/04/11 | 21:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين]اعلن مصرف الرافدين في ذي قار، السبت، عن رفع نسبة دوام موظفيه الى 20% لتمكين المواطنين من انجاز اعمالهم المصرفية.

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