ميسان تُمدد الحظر ٨ أيام مع دراسة الحظر الجزئي

2020/04/11 | 21:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلن محافظ ميسان ورئيس خلية الأزمة علي دواي، السبت، تمديد الحظر لغاية ١٨نيسان من الشهر الجاري.واشار دواي في مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماع الحادي عشر لخلية الازمة في المحافظة الى تشكيل فريق عمل من خلية الأزمة للإعداد والتحضير لرفع الحظر جزئياً وحسب الموقف الوبائي لفترة مابعد هذا التاريخ.واكد ضرورة التشديد […]

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