التعليم العالي تحسم موقفها بشأن المواد الداخلة في الامتحان النهائي

2020/04/11 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، عدنان العربي، السبت (11 نيسان 2020)، أن الوزارة ستعتمد ...





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