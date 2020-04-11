مدينة عراقية لم تُسجل إصابة بـ”كورونا” حتى الآن

2020/04/11 | 21:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسهمت إجراءات وقائية مشددة تبنتها محافظة #نينوى، فضلاً عن حملات التوعية الصحية، في حماية المحافظة من فيروس “#كورونا”، لتكون المحافظة العراقية الوحيدة التي لم تسجل أية إصابة حتى الآن.وذكر مكتب محافظ نينوى نجم الجبوري…

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