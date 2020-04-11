بالصور.. الحشد الشعبي يوّزع 100 سلة غذائية للعوائل المتعففة في ناحية البغدادي بالأنبار

2020/04/11 | 21:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وزع فوج البغدادي الثاني بالحشد الشعبي، اليوم السبت، اكثر من 100 سله غذائية للعوائل المتعففة في الناحية والقرى التابعة لها غربي الانبار.وقدمت المساعدات الغذائية للعوائل ذات الدخل اليومي المحدود والتي تاثرت بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا.

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