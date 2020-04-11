مدينة الطب تعلن شفاء ٦ مصابين بكورونا

2020/04/11 | 21:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت دائرة مدينة الطب، اليوم السبت، شفاء ٦ مصابين من فيروس كورونا المستجد.وذكرت الدائرة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه”تم تسجيل 6 حالات شفاء جديدة”.واضافت، ان”بهذا يصبح عدد المتعافين داخل مدينة الطب ٤١ مصابا”.انتهى

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