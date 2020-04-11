2020/04/11 | 21:36 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد اعلنت دائرة مدينة الطب، اليوم السبت، شفاء ٦ مصابين من فيروس كورونا المستجد.
وذكرت الدائرة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه”تم تسجيل 6 حالات شفاء جديدة”.
واضافت، ان”بهذا يصبح عدد المتعافين داخل مدينة الطب ٤١ مصابا”.انتهى
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وذكرت الدائرة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه”تم تسجيل 6 حالات شفاء جديدة”.
واضافت، ان”بهذا يصبح عدد المتعافين داخل مدينة الطب ٤١ مصابا”.انتهى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدينة الطب تعلن شفاء ٦ مصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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