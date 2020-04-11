2020/04/11 | 21:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة النقل، مساء اليوم السبت، عن انطلاق رحلة جوية استثنائية من مطار بغداد الى العاصمة الماليزية كوالالمبور لاجلاء العراقيين العالقين هناك.وقالت الوزارة في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تنطلق الان من مطار بغداد الدولي طائرة الخطوط الجوية العراقية التي تحمل الطراز B777/yi-AQZ متوجهة إلى مطار كوالالمبور ضمن الرحلة الاستثنائية الاولى الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في ماليزيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق رحلة جوية استثنائية الى ماليزيا لإعادة عراقيين عالقين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق رحلة جوية استثنائية الى ماليزيا لإعادة عراقيين عالقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).