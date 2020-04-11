2020/04/11 | 21:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجّه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم السبت، بإيلاء عملية إعادة العراقيين العالقين في الخارج أهمية كييرة.وذكر بيان لوزارة النقل، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن "وزير النقل عبد الله لعيبي استعرض في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، عادل عبد المهدي، إجراءات وزارة النقل الخاصة بتسيير طائرات الخطوط الجوية العراقية لإعادة العراقيين من الخارج وإطلاعه على جدول الرحلات وأوقاتها".وأضاف أن "عبد المهدي أكد على أن للعراقيين العالقين في الخارج حقاً على الحكومة ومؤسساتها لتسهيل إعادتهم".ودعا إلى "طمأنة جميع الرعايا العراقيين في الدول الأوروبية بجدية إجراءاتنا من خلال إجراء المخاطبات اللازمة لاستحصال الموافقات الخاصة بإجلائهم عبر رحلات تسيرهم لغايات إنسانية وليست تجارية".وأكد ان "عبد المهدي وجه بإيلاء عملية إعادتهم إلى أرض الوطن أهمية كبيرة واستنفار الجهود لإكمال تسيير الرحلات كافة مع توفير الخدمات المطلوبة".وبين ان "وزارة النقل تمكنت من نقلت 4098 مواطناً عراقياً عبر طائرات الخطوط الجوية العراقية بعدد رحلات بلغت 20 رحلة استثنائية من مختلف القطاعات المسموح بها للناقل الوطني بعد استحصال الموافقات الرسمية واستمرار التنسيق مع وزارتي الصحة والخارجية لإعادة جميع العراقيين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يوجّه بإيلاء عملية إعادة العراقيين العالقين في الخارج أهمية كبيرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يوجّه بإيلاء عملية إعادة العراقيين العالقين في الخارج أهمية كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).