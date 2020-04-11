الإقصاء الثقافي

2020/04/11 | 21:44 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلام مكي الاختلاف، مدينة الاقصاء.فكلما وجد اختلاف بين ثقافتين أو أكثر، نجد ثمة إقصاء للآخر.والاختلاف، يأتي متى ما جاء جديد، سواء كان دينا، عرفا، ثقافة..وقد نعطي مبررات لأتباع الأديان في إقصاء الآخر، كونهم يستندون في إقصاء الآخر على نصوص دينية أو فقهية، تدعوهم لذلك الفعل.كذلك في الأعراف الاجتماعية، فإن من يأتي ...

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