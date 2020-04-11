2020/04/11 | 21:44 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي المعماري والتشكيلي العراقي رفعت الجادرجي، امس الاول الجمعة، في العاصمة البريطانية لندن عن عمر ناهز 94 عاما وتاريخ كبير من الأعمال المعمارية البارزة في العراق وعدد من البلدان العربية.ورفعت هو المصمم للقاعدة التي علق عليها الفنان جواد سليم نصب الحرية الشهير في ساحة التحرير وسط بغداد، وقام بتصميم نصب الجندي المجهول الأول في الستينيات ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفعت الجادرجي في ذمة الخلود) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفعت الجادرجي في ذمة الخلود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).