2020/04/11 | 21:44 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر مؤخرا كتاب (هل أفضل ايام البشر قادمة؟) ترجمة وتقديم نصير فليح، عن دار نابو للنشر والتوزيع، ويقع في 143 صفحة من القطع المتوسط.الكتاب عبارة عن مناظرة رباعية بين اربعة من أبرز مفكري عالمنا المعاصر، اثنان منهما متفائلان بخصوص مستقبل البشرية، واثنان آخران متشائمان أو اكثر تحفظا، والمتناظرون الاربعة هم الان دو بوتون، ستيفن بنكر، ...

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