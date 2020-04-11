مدير مستشفى ابن الخطيب: أغلب المصابين يتماثلون إلى الشفاء من كورونا

2020/04/11 | 21:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان الشمري، اليوم السبت، أن أغلب المصابين يتماثلون إلى الشفاء من فيروس كورونا، مشيراً إلى السيطرة على الحالات الموجودة.

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